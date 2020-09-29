شكرا لقرائتكم خبر عن سامي خضيرة يقترب من باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي من الانضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاية التي أوشكت على الغلق خلال الخامس من أكتوبر المقبل.

ووفقا لموقع «لاجازيتا» الإيطالي، فأن اللاعب الألماني اقترب من الرحيل عن فريقه الحالي خاصة عقب خروجه من حسابات مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، خلال هذا الموسم، مما جعله يقترب بشدة من النادي الباريس خلال هذا الصيف.