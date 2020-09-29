شكرا لقرائتكم خبر عن سامي خضيرة يقترب من باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي من الانضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاية التي أوشكت على الغلق خلال الخامس من أكتوبر المقبل.
ووفقا لموقع «لاجازيتا» الإيطالي، فأن اللاعب الألماني اقترب من الرحيل عن فريقه الحالي خاصة عقب خروجه من حسابات مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، خلال هذا الموسم، مما جعله يقترب بشدة من النادي الباريس خلال هذا الصيف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر سامي خضيرة يقترب من باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.