شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي: علاقتنا بالأهلي أساسها الاحترام المتبادل والأزمة مع الخطيب فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان الزمالك والأهلي هما حجر الزاوية في الرياضة المصرية. واكد في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الرسمية ان العلاقة دائمًا بين الأهلي والزمالك تقوم على الإحترام المتبادل. وأشار إلى أن الأزمة والخلاف فقط مع شخص محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تحالفه مع أعداء الزمالك من أجل تعطيل مسيرته. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي: علاقتنا بالأهلي أساسها الاحترام المتبادل والأزمة مع الخطيب فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.