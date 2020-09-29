شكرا لقرائتكم خبر عن بكري سليم: مشادة مع لاعبي الزمالك سبب تغير وجهة «الشيخ» إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، أثناء تواجده بين صفوف مصر المقاصة كان رغتبه الأولى الانضمام لفريق الزمالك.
أضاف بكري، في تصريحات متلفزة، أن الشيخ غير قراره عقب المشادة التي نشبت في لقاء الزمالك ومصر المقاصة والذي سجل فيها لاعب الأهلي الحالي، وتعرض لمشادة مع لاعبي الزمالك مما جعله يغير قراره بالرحيل للقلعة الحمراء.
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