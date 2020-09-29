شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يحدد سعر محمد إبراهيم في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، سعر محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال سليم، إن محمد إبراهيم لايقل ثمنه حاليا عن 40 مليون جنيه مصري، خاصة في ظل تألقه الفترة الماضية عقب انضمامه للفريق الفيومي قادما من فريقه السابق الزمالك.
وأضاف بكري، في تصريحات متلفزة، محمد إبراهيم أفضل صانع ألعاب في مصر بفضل مساندة مصر المقاصة له، خاصة وأن اللاعب كان على مشارف الاعتزال قبل انضمامه للفريق الفيومي.
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الوضع في مصر
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اصابات
102,955
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تعافي
95,586
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وفيات
5,901
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