شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: كنا قادرين على التعادل ولكن لاكازيت كان له رأيا آخر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال الإنجليزي، سعادته عن أداء لاعبيه رغم الخسارة التى وقع فيها الجانرز بثلاثية لهدف خلال لقاء ليفربول الذي أقيم مساء أمس على أرض ملعب الأنفليد معقل الريدز.
وقال المديرالفني لفريق الجانرز، لاعبو ليفربول قدموا لقاءا مميزا، ولكن في نفس الوقت نحن كنا قادرين على أقل تقدير تحقيق التعادل ولكن لاكازيت كان له رأيا آخر خلال المواجهتين الذي انفرد بهما بالحارس أليسون بيكر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا: كنا قادرين على التعادل ولكن لاكازيت كان له رأيا آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.