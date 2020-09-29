شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: كنا قادرين على التعادل ولكن لاكازيت كان له رأيا آخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال الإنجليزي، سعادته عن أداء لاعبيه رغم الخسارة التى وقع فيها الجانرز بثلاثية لهدف خلال لقاء ليفربول الذي أقيم مساء أمس على أرض ملعب الأنفليد معقل الريدز.

وقال المديرالفني لفريق الجانرز، لاعبو ليفربول قدموا لقاءا مميزا، ولكن في نفس الوقت نحن كنا قادرين على أقل تقدير تحقيق التعادل ولكن لاكازيت كان له رأيا آخر خلال المواجهتين الذي انفرد بهما بالحارس أليسون بيكر.