شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن نجله: سيكون من أفضل حراس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومصر السابق، إنه نجله مصطفي شوبير سيكون من أفضل الحراس مصر خلال الفترة المقبلة، وسيكون من حارس مميزًا للنادي الأهلي ومنتخب مصر.
وأضاف شوبير، خلال تصريحات متلفزة، أن نجله محاط بحب لاعبي النادي الأهلي، مما يجعله ممنوحًا بالثقة والمعنويات المرتفعة التي تؤهله لتقديم مستوى فني جيد.
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