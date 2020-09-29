شكرا لقرائتكم خبر عن «الصلح خير» بين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تم الصلح بين الكابتن رضا عبدالعال، المدير الفني لنادي طنطا، وإبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق والأهلي والزمالك والإسماعيلي، بعد مشادات حدثت بينهما ظهر اليوم.

وتم الصلح برعاية منتج برنامج «البريمو» إيهاب جلال والإعلامي إسلام صادق مقدم البرنامج.

وشن إبراهيم سعيد، نجم الأهلى والزمالك السابق، هجوماً عنيفاً على رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا، على خلفية رد الأخير على انتقاد إبراهيم سعيد له خلال الأيام الماضية قائلاً، «مش أنت حبيبى بس مش هقعد معاك في استديو تاني».

الصلح بين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد

وقال إبراهيم سعيد في فيديو عبر حسابه الشخصى على تويتر، «رضا عبدالعال بقاله يومين بيتكلم عنى، باختصار عندما علقت على موضوع»الماسك«إنه معجبنيش، وقلت إحنا مش في مسرح مصر، أنا أول واحد ساندت رضا عبدالعال بعد مباراته مع نادى مصر وقلت إنه عمل ماتش كويس رغم إن الناس كان بتتريق وطلعه تريند، وفى مباراة الزمالك قلت إن حركة الماسك لم تعجبنى».

واختتم إبراهيم سعيد قائلا، «انتقدت الكثير من الأشخاص وياما زعلت ناس، حظك أقسم بالله يا عم رضا عبدالعال إنى مشفتكش ولا سمعت كلامك عنى قبل مداخلتى معاكم في الوقت كله كان بيهدينى عليك، قوم صلي ركعتين شكر لله بقي».

ومن جانبه عقب الكابتن رضا عبدالعال، المدير الفني لطنطا، على انتقاد إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر السابق، له بسبب حركاته الكوميدية في لقاء الزمالك وطنطا بالدوري الممتاز.

الصلح بين رضا عبدالعال وإبراهيم سعيد

وقال عبدالعال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الإثنين: «أنا معرفش حد بالاسم ده، ولو كنت أعرف انه المداخلة هتبقى عن الموضوع الهايف ده مكنتش عملت مداخلة».

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ووصف الكابتن رضا عبدالعال، ردود أفعاله خلال مباراة الزمالك بـ«الطبيعية»، مضيفًا: «أنا حطيت إيدي على وشي كنت أقصد أن الكورة جت في وش اللاعب ومكنتش بلطم، وساعتها فريق الزمالك بيعترض على الحكم، فأنا حبطت على وشي، بقولهم سيبوه الكورة جت في وشه، أما بالنسبة للكاميرا اللي ماشية معايا طول الـ 90 دقيقة، دي تقدر تسأل فيها المخرج».