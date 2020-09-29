شكرا لقرائتكم أمونيكى: تصرف كارتيرون غير احترافى وأحلم بتدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب النيجيرى إيمانويل أمونيكى عن أمنيته بتولى تدريب فريق الزمالك فى يوم ما، مؤكدًا أن الأبيض هو الفريق الذى ساهم فى سطوع نجمه مع الساحرة المستديرة، ولذلك يتمنى أن يتولى تدريبه فى المستقبل القريب، خاصة وإنه من أحد الأندية الكبرى بالقارة الأفريقية، لافتًا إلى إنه يرحب فى الوقت الحالى بتولى تدريب أى فريق مصرى يستطيع أن يساعده فى تحقيق طموحه.

وانتقد إيمانويل أمونيكى خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" تصرف الفرنسى باتريس كاريترون المدير الفنى السابق للزمالك، والذى قام بسداد قيمة الشرط الجزائى ليرحل ويتولى قيادة التعاون السعودى، مؤكدًا أن تصرفه ليس احترافيًا أوقع الضرر بالفريق الأبض، كما أنتقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لرغبته فى الرحيل قبل بطولة قارية كبيرة، مؤكدًا أن القطبين لا يتأثرا بمثل تلك الأحداث خاصة وإنهم يمتلكون أفضل اللاعبين.

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وكان إيمونيكي، المدير الفنى السابق لفريق مصر المقاصة، أكد إنه يحترم فريق مصر المقاصة، رغم أنهم قاموا فجأة بفسخ التعاقد معه دون إبلاغه، معلقا: "لم أتوقع ما حدث معى من مسئولى الفريق بتصرفات غير لائقة". وأضاف: "مصر بلدى الثانى والمقاصة تصرف معى بشكل غير لائق وتعاقدوا مع إيهاب جلال دون علمى، وكنت أتمنى من المقاصة احترامى كلاعب سابق فى مصر"، مضيفا: "أحلت الملف إلى فيفا للفصل فيه والاتحاد الدولى سيفصل فى أزمة المقاصة".

وتحدث نجم الزمالك السابق فى فريق الأحلام عن مباراة الأهلى والزمالك قائلا إنها قمة المباريات لتاريخ الناديين الكبير، وستكون صعبة للغاية ومن الصعب توقع النتيجة ومن يفقد التركيز سيخسر المباراة.

وواصل إيمانويل حديثه قائلا: "لعبت مع جيل عظيم فى الزمالك ولا أنسى هدفى فى الأهلى موسم 1994، الاستاد كان مليئا بالجماهير ولكنها خالية الآن فى لحظة مختلفة عن الماضى".