شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يشن هجوما ناريا على حسن مصطفى وهشام حطب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوماً نارياً على هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، محذراً إياهم من غضبة الجماهير المنتمية للفارس الأبيض.

أكد مرتضى منصور خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أنه ليس رئيس مركز شباب تيتو تيتو بل رئيس القلعة البيضاء، مشدداً: "تجنب غضب 40 مليون زملكاوي في مصر و200 مليون زملكاوي في العالم العربي إياك وأن تلعب بالنار في تلك الظروف".

تابع مرتضى منصور: "احذروا من غضب الملايين أنتم تلعبون بالنار ومعكم محمود الخطيب الذي تقدم بشكوى ضدي، وجماهير الأهلي يعلمون أن الخطيب فاشل ويريد أن يغطي على فشله بأي طريقة".

وطالب رئيس الزمالك من وزير الشباب والرياضة: "أقول لجماهير الزمالك سنلتزم بضبط النفس من أجل بلدنا وليس من أجل بعض الناس الذين يأتي لهم تعليمات من تميم".

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أضاف مرتضى منصور أنه لا يجوز التحقيق مع عضو مجلس نواب إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، وقال: "تحدثت مع أجهزة الدولة وسأتحدث معهم مرة أخرى غدًا، هذا لعب بالنار، لا أخاف ولدي قوة المستغني، لا يجوز لهيئة تعاقب هيئة، الجمعية العمومية هي التي تعاقب".

ووصف رئيس الزمالك، حسن مصطفى بالشيطان قائلاً: "الشيطان منذ أن أتى إلى مصر، والدنيا مشتعلة في الوسط الرياضي، أقول لوزير الشباب والرياضة قُم بدورك القانون يعطي لك الصلاحية، وإذا أراد حسن مصطفى استدعاء الجهات الدولية ضدي فليتحمل غضب جماهير الزمالك".

وأتم: "أقسم بالله يا حسن مصطفى إذا ما ابتعدت عني، الدولة بأكملها تسمعني أنا لحمي مر، وأقول لجماهير الزمالك المحترمين اكتموا غضبكم".

واختتم: "اقول لهشام حطب لا تضطرني أن آتي إليك، وأنا لا أتي وحيدًا أنا رئيس الزمالك خلفي ملايين يأتون معي، اذا كنت صابر أنا وانصاري في دائرتي والزملكاوية فهذا من أجل الدولة فقط لا غير".