"احذروا غضبة الزملكاوية" .. مرتضى منصور يهدد الخطيب وحطب وحسن مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد الشكاوى المقدمة من الثنائي الأخير للجنة الأولمبية المصرية.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء :" بحذر هشام حطب وحسن مصطفى ومعاكوا محمود الخطيب من غضبة الملايين، هتتعامل بالبلطجة هتشوف اللى عمرك ما شوفته".

وواصل مرتضى هجومه على حطب :" ما تخلنيش أجيلك، ولما أجي مش باجي لوحدي، أنا رئيس نادي الزمالك اللى وراه ملايين، إذا كنت صابر أنا وأنصاري في دايرتي والزمالكوية فده عشان الدولة ، ما تلعبش بالنار".

واستطرد "هشام حطب عايز يستدعي الجهات الدولية ضد الزمالك، ولو حصل فلتتحمل غضبة الزمالكوية".

وتابع "أى عقوبة هتتوقع على مرتضى مش هيحصل كويس، مش هلجأ لأجنبي عشان أخد حقي أنا عندي حاجات لو قولتها هيحصل كتير".

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وأنهى رئيس الزمالك موجهاً حديثه لرئيس اتحاد اليد الدولي "بقالي أسبوع بدور عليك يا حسن يا مصطفي ومش هسيبك".

وأصدرت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية الخميس الماضي قرارًا بإحالة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك للتحقيق، بناء على مخالته لبعض المواد في المدونة السلوكية.

وقال ياسر إدريس، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة استقبلت أكثر من 10 شكاوى من جهات مختلفة ضد مرتضى منصور، مشيرا إلى أن التحقيق معه قانوني.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن اللجان المختصة باللجنة الأولمبية المصرية تقوم برصد ومتابعة أى خروج أو تجاوزات تخالف مبادئ الميثاق الأولمبي والخلق الرياضي القويم تمهيداً لإحالتها إلى الهيئات الرياضية الدولية لإتخاذ شئونها.

وجاءت الـ 10 شكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور بواقع : 4 من اتحاد الكرة واثنين من النادي الأهلي وواحدة من كل من هاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس.