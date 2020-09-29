كشف الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب ON Time عن حارس مرمى النادي الأهلي امام نادي الترسانه المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق30 سبتمبر .
و صرح سيف زاهر أن الحارس الشاب مصطفي احمد شوبير هو الحارس الأساسي للنادي الأهلي أمام نادي الترسانه يوم الاربعاء المقبل في المباراة التي سوف تجمع الفريقين في بطولة كأس مصر.
يذكر ان الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم، ليضيف اللقب رقم 42 في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر يكشف عن حارس الاهلي أمام الترسانه بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.