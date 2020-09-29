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سيف زاهر يكشف عن حارس الاهلي أمام الترسانه بكأس مصر

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كشف الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب ON Time عن حارس مرمى النادي الأهلي امام نادي الترسانه المقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل الموافق

30 سبتمبر .
و صرح سيف زاهر أن الحارس الشاب مصطفي احمد شوبير هو الحارس الأساسي للنادي الأهلي أمام نادي الترسانه يوم الاربعاء المقبل في المباراة التي سوف تجمع الفريقين في بطولة كأس مصر.

يذكر ان الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم، ليضيف اللقب رقم 42 في تاريخه.
 

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