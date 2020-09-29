كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الزمالك تقدم بعرض رسمي لنادي الهلال السعودي من أجل الحصول على خدمات المهاجم السوري عمر خربين. وأكد صحيفة الرياضية السعودية أن نادي الهلال وافق على عرض نادي الزمالك بشان الحصول على خدمات عمر خربين بدءاً من الموسم المقبل، مشيرة أن المفاوضات جارية بين الزمالك واللاعب لحسم الصفقة. المقبل، مشيرة أن المفاوضات جارية بين الزمالك واللاعب لحسم الصفقة. يذكر أن عمر خربين خاض تجربة قصيرة لمدة 6 أشهر مع نادي بيراميدز في العام الماضي على سبيل الإعارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي يوافق على بيع عمر خربين للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.