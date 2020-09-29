رياضة | تعليق ناري من المقاولون العرب على أنباء تدريب عماد النحاس للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من المقاولون العرب على أنباء تدريب عماد النحاس للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نادي المقاولون العرب بتصريحات نارية على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول احتمالية تولي عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول مهمة تدريب النادي الأهلي.

و‎أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن فريقه يتعرض لحملة بسبب ملف عماد النحاس ورحيله للاهلي مؤكدا انه ذلك يؤثر على اللاعيبن.

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‎وقال فتحي في تصريحاته لبرنامج الماتش أن مثل هذه الاخبار تسبب ضغط ولكن بمجهود اللاعبين واصرارهم قادرين على العودة للانتصارات.

‎وتابع أنه لا يعلم من الذي تسبب في شائعة إصابة طاهر محمد بفيروس كورونا مؤكدا أنه اللاعب سيشارك في مباراة الغد.

‎واختتم أن جميع المسحات الخاصة بلاعبي المقاولون سلبية ولكن هناك بعض المغرضين يريدون تعطيل مسيرة المقاولون الناجحة هذا الموسم.