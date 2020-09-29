رياضة | ميدو يشيد بمستوي النني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يشيد بمستوي النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن سعادته بالمستويات التي ظهر بها محمد النني خلال الفترة الأخيرة رفقة نادي أرسنال في الدوري الانجليزي البريميرليج.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "النني يقدم مستويات جيدة مع نادي أرسنال خلال الجولات الأخيرة في البريميرليج، واتوقع ان يتطور بشكل أفضل خلال الفترة القادمة".

وأضاف، "محمد النني كان بحاجة إلى مدرب مثل مايكل ارتيتا لإعطائه ثقة أكبر في ثقة أكبر بعد عودته من الإعارة من نادي بشكتاش التركي".