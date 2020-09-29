شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يتحدث عن تعليمات زيدان خلال مباريات ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، عن الأدوار الفنية التي يقوم بتنفيذها داخل المستطيل الأخضر بناء على تعليمات مدربه الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الميرنجي.
وقال فالفيردي، إن المدرب الفرنسي يطلب مني الدخول داخل مربع العمليات للفريق المنافس والتسديد على المرمى بكل قوة وحسم حتى أتمكن من تسجيل الأهداف مع النادي الملكي.
وأضاف وفقا لما نشره موقع «ماركا»، فأن اللاعب الأورجوياني، يسعى خلال الفترة المقبلة على تثبيت أقدامه داخل التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد، خاصة وأن المدرب الفرنسي يعتمد عليه بصورة مستمرة.
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