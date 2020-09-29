شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يعلن موقفه من التمثيل عقب اعتزاله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن موقفه من التمثيل عقب اعتزاله كرة القدم بعد 3 سنوات كما أعلن الحارس الزمالكاوي مساء اليوم.

وقال عبدالمنصف، خلال تصريحات متلفزة، إنه عرض عليه عددًا من الأدوار الفنية خلال الفترة الماضية ولكنه رفض الدخول في هذا المجال لتفرغه لدوره داخل المستطيل الأخضر وعدم إنشغاله بأي أعمال أخرى قد تؤثر عليه داخل المستطيل الأخضر.

أضاف، أنه يريد العمل في مجال كرة القدم عقب اعتزاله، بعدد من المناصب، كمديرا للكرة، أو مديرا للتعاقدات، مدربا لحراس المرمى.