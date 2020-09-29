شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد السنغالي سجل 4 أهداف في شباك الأرسنال على أرض أنفليد من أصل 5 لقاءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح فريق الأرسنال الإنجليزي وش السعد على ساديو ماني، جناح ليفربول، بعدما تمكن اللاعب السنغالي من تسجيل هدف التعادل خلال لقاء الجانرز مساء أمس، ليسجل اللاعب الأفريقي رقما جديدا خلال مباريات الأرسنال.

وفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات «أوبتا»، فإن ماني هز الشباك في 4 مباريات بيتية أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 5 مباريات. وتمكن ليفربول فيما بعد من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 34، بإمضاء الظهير أندي روبرتسون الذي كان قد تسبب في تلقي مرماه هدفا بالدقيقة 25.