شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يعلن تعاقد الزمالك مع نجم تونسي جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تواجد التونسي حمزة المثلوثي، ضمن صفوف فريق الكرة بالنادي في الموسم المقبل.

وقال مرتضى خلال حديقه مع باتشيكو عقب توقيع الأخير على عقود تدريب الزمالك:«نمتلك عدد كبير من اللاعبين الدوليين، منهم ظهير المنتخب التونسي حمزة»، في إشارة منه إلى حمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي.

وكان مرتضى قثد أعلن أيضاً عن عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة، للقلعة البيضاء في الموسم الجديد.

وشدد مرتضى في نهاية تصريحاته مع باتشيكو على عدم تدخله في عمله الفني، موجهاً الشكر له على الموافقة بإستمرار عمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمىن ضمن الجهاز المعاون.