شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يكشف موعد اعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن موعد اعتزاله كرة القدم خلال الفترة المقبلة. وقال حارس الزمالك السابق، إنه يتمنى اللعب داخل المستطيل الأخضر لفترة مقبلة تصل إلى 3 سنوات.
وأكد عبدالمنصف خلال تصريحات تليفزيونية، يشعر حاليا أنه بصدد تحقيق بعض الطموحات الكروية خلال الفترة المقبلة يتمنى تحقيقها مع فريق وادي دجلة.
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