شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يكشف موعد اعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن موعد اعتزاله كرة القدم خلال الفترة المقبلة. وقال حارس الزمالك السابق، إنه يتمنى اللعب داخل المستطيل الأخضر لفترة مقبلة تصل إلى 3 سنوات.

وأكد عبدالمنصف خلال تصريحات تليفزيونية، يشعر حاليا أنه بصدد تحقيق بعض الطموحات الكروية خلال الفترة المقبلة يتمنى تحقيقها مع فريق وادي دجلة.