حسام عوار يرفض عدد من أندية البريميرليج من أجل أرسنال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب حسام عوار، جناح فريق ليون الفرنسي، من الانضمام لصفوف فريق الأرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي أقتربت على الغلق خلال الخامس من أكتوبر المقبل. وكشف موقع «ديلي ميل»، البريطاني، أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية فضل الانتقال لصفوف الأرسنال عن عدد من أندية البريميرليج، لاقتناعه الشخصي بإمكانيات أرتيتا، المدير الفني لفريق الأرسنال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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