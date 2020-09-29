شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن عودة ظهير الزمالك المعار الى الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عودة الظهير الأيسر أحمد فتوح، المعار لصفوف سموحة، بدايةً من الموسم المقبل

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك خلال حديثه مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق عن اللاعبين:«أحمد فتوح سيعود من الاعارة وسيكون أحد لاعبي الزمالك في الموسم الجديد».

وكان الزمالك قد أعار فتوح لصفوف سموحة في يناير قبل الماضي، لمدة موسم ونصف.

وتألق فتوج في قيادة منتخب مصر الأولمبي للتتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عاماً في نوفمبر المنصرم بالقاهرة.