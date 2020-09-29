شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يهدد ديمبلي بالاستبعاد عن التدريبات الجماعية لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني عن تأخر عثمان ديمبلي مهاجم برشلونة، للتدريبات الفريق الكاتالوني الجماعي مما أثار استياء مدربه الهولندي، رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة. وأكد التقرير، أن كومان هدد ديمبلي بالاستبعاد من المران الجماعي خلال الفترة المقبلة حال تكراره واقعة التأخر عن التدريبات اليومية للفريق الإسباني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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