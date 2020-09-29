شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب الـ«بريميرليج».. ظهور 10 حالات جديدة بأندية الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، إصابة 10 من اللاعبين أو المنتسبين للأندية بفيروس كورونا المستجد، خلال الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن العدوى.

وقال البيان «رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تؤكد أنه بين يومي الاثنين 21 سبتمبر، والأحد الموافق 27 من الشهر ذاته، خضع 1595 لاعبا ومنتسبا لاختبارات الكشف عن كورونا». وأضاف «من بين هذه الاختبارات ظهرت عشر نتائج إيجابية.. اللاعب أو موظف النادي الذي تبين إيجابية عينته، سيخضع للعزل الطبي لمدة عشرة أيام».