شكرا لقرائتكم خبر اعتماد لجنتي الانضباط والاستئناف لاتحاد السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتكونت لجنة الانضباط من فيصل العودة رئيسا للجنة وعضوية كل من ماجد الفياض، ريان بن محمد، علي الهزاني، والحكم الدولي حسن آل سعيد.
أما لجنة الاستئناف فضمت يعقوب المطير رئيسا، وعضوية كل من الحكم الدولي يوسف الساير، تركي العمري، فهد العوين، صالح المقبل.
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