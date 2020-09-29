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اعتماد لجنتي الانضباط والاستئناف لاتحاد السلة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وافق رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد المحلي لكرة السلة.

وتكونت لجنة الانضباط من فيصل العودة رئيسا للجنة وعضوية كل من ماجد الفياض، ريان بن محمد، علي الهزاني، والحكم الدولي حسن آل سعيد.

أما لجنة الاستئناف فضمت يعقوب المطير رئيسا، وعضوية كل من الحكم الدولي يوسف الساير، تركي العمري، فهد العوين، صالح المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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