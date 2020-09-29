شكرا لقرائتكم خبر اعتماد لجنتي الانضباط والاستئناف لاتحاد السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد المحلي لكرة السلة.

وتكونت لجنة الانضباط من فيصل العودة رئيسا للجنة وعضوية كل من ماجد الفياض، ريان بن محمد، علي الهزاني، والحكم الدولي حسن آل سعيد.

أما لجنة الاستئناف فضمت يعقوب المطير رئيسا، وعضوية كل من الحكم الدولي يوسف الساير، تركي العمري، فهد العوين، صالح المقبل.