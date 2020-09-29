منصور بن محمد يكرم الباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، بمناسبة حصوله على دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والصعود لدوري المحترفين، وذلك خلال استقباله في مقر المحافظة أمس، رئيس النادي ناصر الهويدي ونائبه، وأعضاء مجلس الإدارة، واللاعبين. من جانبه قدم رئيس الباطن الشكر للمحافظ على الاحتفاء بالفريق والاهتمام به، مؤكدا أن ذلك يعد محل اعتزاز وفخر، ودافعا للفريق في المستقبل لتقديم الأفضل.

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