شكرا لقرائتكم محمد عادل: المقاولون العرب يتعرض لحملة لتعطيل مسيرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎اكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب الى أن فريقه يتعرض لحملة بسبب ملف عماد النحاس ورحيله للاهلي مؤكدا انه ذلك يؤثر على اللاعيبن.

‎وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية أن هذه الاخبار تسبب ضغط ولكن بمجهود اللاعبين واصرارهم قادرين على العودة للانتصارات.

‎وتابع انه لم يعلم من الذي تسبب في شائعة اصابة طاهر محمد بكورونا مؤكدا أنه اللاعب سيشارك في مباراة الغد.

‎واتم ان جميع المسحات سلبية ولكن هناك بعض المغرضين يريدون تعطيل مسيرة المقاولون الناجحة هذا الموسم.

أكد محمد عادل فتحى، المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن عماد النحاس مستمر معنا ولن يترك الفريق الا عندما سيكون مدير فنى للنادى الاهلى ولن يرحل للاهلى الا لتولى منصب المدير الفنى وليس الرجل الثاني.

وأضاف فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport على قناة on time sportقائلا الأهلي لم يتحدث مع المقاولون بشأن وجود عماد النحاس في الجهاز الفني الجديد وجلسنا مع عماد النحاس وأخبرناه أن مهمة المدرب المؤقت لا تليق به وهو تفهم هذا الأمر وأقتنع به أيضا.

Advertisements

وواصل الحديث عن رحيل عماد النحاس لتدريب الاهلى يخلق حالة من عدم الاستقرار بين اللاعبين فى المقاولون .

وأتم يوسف حسن لاعب الفريق سيخرج للمعايشة لمدة اسبوعين فى نادى بلجيكى على أمل اتمام التعاقد معه.

أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن موقفه من اتجاه مجلس إدارة النادى الأهلى للتفاوض مع عماد النحاس مدرب المقاولون، بشأن تولى منصب المدرب العام للفريق الأول بالقلعة الحمراء، على خلفية رحيل رينية فايلر المدير الفنى للأهلى، والذى بات وشيكاً.

وقال عضو المقاولون فى تصريحات لـ "الخليج 365": نرفض فكرة التفاوض مع عماد النحاس على أى منصب بخلاف الرجل الأول، خاصة بعد كل الإنجازات التى حققها عبر مسيرته التدريبية والتى كان أبرزها مسيرته مع المقاولون.

واصل: عماد النحاس لا يستحق أن يكون فى منصب أقل من المدير الفنى لأى فريق ولو كان الأهلى، وكنا قد وافقنا من قبل على عودته للقلعة الحمراء ولكن فى منصب الرجل الأول، لأننا نعلم جيداً قدراته التى تؤهله لمواجهة أى تحدى.

ويقدم عماد النحاس واحداً من أفضل مواسمه مع المقاولون العرب، حيث أعاد ذئاب الجبل إلى ذكريات الأجيال الذهبية بعدما قادهم لدخول المربع الذهبى ووضعهم فى منافسة حقيقية مع كبار الدورى العام وعلى وجه التحديد الأهلى والزمالك وبيراميدز.