شكرا لقرائتكم محمد عبدالمنصف: أرغب فى الاستمرار بالملاعب لتحطيم الأرقام القياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، إنه مازال يمتلك الطموح والرغبة فى الاستمرار بالملاعب، لتحطيم الأرقام القياسية، لافتًا إلى إنه لم يحدد موعد اعتزال الساحرة المستديرة، خاصة وإنه يشعر بقدرته على العطاء داخل المستطيل الأخضر وتحقيق الإنجازات فى المرحلة المقلبة، مشيرًا إلى إنه يسعى لتحطيم أرقام السد العالى عصام الحضرى والذى اعتزل اللعبة من الموسم الماضى.

أضاف أوسة خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه يطمح للإستمرار فى الملاعب لسن 47 عامًا لتحطيم رقم الحضرى الذى اعتزل فى سن الـ 46، قائلاً: "حققت أرقام قياسية وأسعى لتحقيق المزيد لشخصى ولمصر، وشاركت فى 24 موسم متتالى فى الوقت الذى شارك الحضرى وحسام حسن فى 21 موسم فقط، وشاركت فى 35 ألف دقيقة بالدورى، فضلاً عن الوصل للمشاركة فى المباراة رقم 400، والسد العالى شارك فى 451 وسأصل لهذا الرقم بمشاركتى فى الموسمين المقبلين".

واحتفل فريق وادى دجلة بوصول "أوسة" إلى 400 مباراة ببطولة الدورى الممتاز، ليُسجل رقمًا جديدًا له خلال مشاركته فى منافسات الدورى الممتاز، بعدما حرس مرمى فريقه فى أمام سموحة، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالي، وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف.

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وتسلم محمد عبد المنصف قميص دجلة باسمه وعليه رقم 400، احتفالاً بالمشاركة التاريخية التى تحققت أمام سموحة السكندري، أضاف محمد عبد المنصف فى تصريحات خاصة لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى أحمد شوبير أن الوصول إلى المباراة رقم 400 يأتى بفضل كل الأندية التى شاركت معها عبر مسيرتى وهو أمر أشعر بفخر به بالإضافة إلى تقديم كل الشكر للاعبين وكل أفراد المنظومة وعلى رأسهم العمال الذين اعتبرهم لهم دور كبير فيما نصل فيه كلاعبين فى كرة القدم.

وقال محمد عبد المنصف إنه لم يفكر فى الاعتزال ولا يلتفت إلى عامل السن وأن القرار فى النهاية لقدرته على العطاء فى الملاعب خاصة وأنه استطاع فى الفترة الماضية استطاع أن يفقد الكثير من وزنه لمساعدته على التألق فى الملاعب وشدد الحارس الدولى السابق أن طموحاته فى الملاعب لم تتوقف ويتمنى أن يكسر الأرقام القياسية لعدد المباريات خلال المواسم المقبلة.

وشارك أوسة فى تاريخه مع جميع الأندية التى شارك معها فى تاريخ الدورى المصرى، منذ حوالى 24 موسمًا وصلت عدد دقائق لعبه خلالها إلى حوالى 35000 دقيقة وذلك قبل مباراة سموحة المقامة حاليا، وتحديدًا منذ موسم 1996 – 1997، مع أندية مزارع دينا والزمالك والجونة وإنبى ووادى دجلة.

ويحتل أوسة المركز الثانى فى قائمتى اللاعبين الأكثر مشاركة فى عدد من الدقائق وعدد من المباريات فى البطولة بعد الحارس المعتزل عصام الحضرى، الذى يحمل الرقمين، بينما يتفوق أوسة على جميع لاعبى الدورى فى عدد المواسم التى شارك فيها وهى 24 موسمًا.