شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الدوري المصرى اليوم الثلاثاء 29 / 9 / 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعرض "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 9 / 2020 بالدورى المصرى حيث تقام مباراة المقاولون العرب ونادى مصر على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة انبى ومصر المقاصة على ستاد بتروسبورت ومباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى على ستاد الدفاع الجوى فى ختام منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة المقاولون العرب ونادى مصر



تقام مباراة المقاولون العرب ونادى مصر فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 7 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

موعد مباراة انبى ومصر المقاصة



تقام مباراة انبى ومصر المقاصة فى الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

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ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى



تقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشياً بفوزه على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 6 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.