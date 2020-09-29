شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه: الأهلي تأخر في حسم مصير فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد القيصر حسني عبد ربه أن مجلس إدارة النادي الأهلي تأخر في حسم مصير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "مجلس الأهلي تأخر في حسم مصير فايلر وكان يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن مصيره مبكرا حتى يتم التعاقد مع خليفه".

أشار إلى أن مجلس الأهلي أخطأ في حسم مصير فايلر مثلما أخطأ في حسم مصير العديد من اللاعبين على رأسهم أحمد فتحي.

وتوقع حسني عبد ربه رحيل فايلر عن الأهلي على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام المقبلة.

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واقترب السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت عدة تقارير صحفية اليوم، إلى أن السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي، حجز تذكرة سفره إلى بلاده بعد غد الأربعاء عقب مباراة الترسانة في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وتابعت التقارير أن رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي سوف يسافر إلى سويسرا بعد مباراة الترسانة مباشرة الذي يؤكد اقترابه من الرحيل عن الشياطين الحمر.

وأوضحت التقارير أن النادي الأهلي لم يتوصل للاتفاق مع رينيه فايلر حول استمراره رفقة الفريق خلال الفترة المقبلة.