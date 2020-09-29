شكرا لقرائتكم أحمد عفيفي: أمير مرتضى أخبرني برغبته في الرحيل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المحلل أحمد عفيفي أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك يرغب في الرحيل عن منصبه.

وقال عفيفي في تصريحاته تليفزيونية: "أمير مرتضى أخبرني ثلاث مرات برغبته في الرحيل عن الزمالك بسبب الضغوطات".

وأشار عفيفي إلى أن أمير مرتضى يبذل قصارى جهده لتحقيق النجاحات مع الزمالك.

وأكد عفيفي أن الضغوطات تزيد على أمير مرتضى بمرور الوقت لذلك يرغب في الرحيل.

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في سياق متصل، أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للنادي الأبيض اعترض على ضغط مباريات الدوري، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق اللائحة على أشرف بنشرقي لاعب الفريق إذا كان اخطأ.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس": "هاردلك للجونة قاموا بعمل مباراة كبيرة واشتغلوا بشكل منظم واتمنى لهم التوفيق".

وأضاف: "لاعبو الزمالك قاموا بعمل ما عليهم خلال هذه الفترة الصعبة وأشكرطارق يحيى والجهاز المعاون لقد عملوا حتى أخر لحظة".