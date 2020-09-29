شكرا لقرائتكم عفيفى لـ أحمد ريان: مش هتكرر تجربة الشحات مع جمهور الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد المحلل الكروي أحمد عفيفي، أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة بسبب محاولته التقرب لجمهور الأهلي من خلال خلق الأزمات مع جماهير الزمالك.

وقال عفيفي في تصريحات تليفزيونية: "بعض اللاعبين يحاولون التقرب للجمهور بخلق أزمات مع المنافس".

أضاف: "أحمد ياسر ريان لن يكرر تجربة حسين الشحات مع جمهور الأهلي إلا بالتألق في الملعب وليس خلق الأزمات مع جمهور الزمالك".

وختم حديثه قائلا: "ما حدث من حسين الشحات لن يتكرر مع أحمد ياسر ريان سيعود للأهلي عندما يتألق في الملعب فقط"

وكان ياسر ريان نجم الأهلى السابق، قال: كلمت أحمد ابني بعد تصريحات طارق يحيى وقالي ولا شوفته ولا احتكيت بيه ولا سلمت عليه ولا حصل أي حاجة وأنا واثق في ابني وعارف تربيته كويس جدا وهو طارق يحيى بيحب يبقى ترند بس.

وأضاف: الكابتن طارق يحيي بيحب يعمل ترايندات ولما سألت أحمد قالى لا كلمت كابتن طارق ولا يوجد بينا احتكاك مضيفا أحمد تربية رجال وتربية النادى الاهلى وهو عنده 8 سنوات

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وواصل ريان نجلى أحمد تربى داخل الاهلى ولم يتجاوز فى حق أحد طوال مشواره، مضيفا كنت سأعتذر للكابتن طارق يحيي لو تأكدت من خطأ نجلى فى حقه.

وأتم أرفض تشويه طارق يحيي لصورة نجلى أحمد ، بينما رفض ريان الحديث مع طارق يحيي .

فيما رد عليه طارق يحيي قائلا إسلام محارب تجاوز فى حقى ورسالتى لنادر شوقى عيب أنا مش صغير وتجاوز محارب ضدي خرم ودنى

وأضاف يحيي أحمد يا سر ريان وجه السباب بعد المباراة لنادى الزمالك وإسلام محارب وجه كلام مسيء لشخصي عيب ما يحدث وكنت أقدر على الرد بنفس الطريقة ولكني "مش هنزل نفسي للمستوى ده"

وزاد يحيي : "أنا مش بتاع ترند يا ياسر ولا بكذب، ابنك غلط السنة اللي فاتت وطلع اعتذر برده ومش أنت اللي هتعلمني العيب..أنا مش بشحن الناس ولا من عادتي أنا متربي والناس كلها عارفة أخلاقي أنا بقول واقعة حصلت قدامي.. احنا مش في مدرسة هكلم الناظر أقوله حصل كذا كذا".