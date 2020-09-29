شكرا لقرائتكم بكرى سليم: سباب لاعبى الزمالك لأحمد الشيخ سبب انضمامه للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، كواليس انتقال أحمد الشيخ لصفوف النادى الأهلى فى موسم 2015، مؤكدًا أن اللاعب كان أبدى رغبته الأولى فى الانتقال لنادى الزمالك، وكنا على وشك إنهاء الصفقة بشكل رسمى، إلا أن الشيخ شارك مع المقاصة فى مباراة ضد الفارس الأبيض وأحرز هدفا فى شباكهم، الأمر الذى أدى لتعرضه للسباب من لاعبى الزمالك، ليقرر بعدها تغيير وجهته ورفضه التام الانضمام لقلعة ميت عقبة.

أضاف بكرى سليم خلال تصريحاته فى برنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن مرتضى منصور رئيس الزمالك أخذ موقف من إدارة المقاصة حينها، لكنه تفهم الأمر فيما بعد، وإن الإدارة لا يمكن أن تغصب اللاعب على ارتداء قميص فريق دون رغبته.

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وعن عروض الأهلى لشراء محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة الحالى، أكد بكرى سليم أن العروض مازالت عن طريق وكلاء اللاعبين ولم ترتقى للرسمية، لافتًا إلى أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض داخلى وخارجى إلا إنه لم يحسم وجهته حتى الأن، مؤكدًا أن المقاصة حدد 40 مليون جنيه سعرًا لبيع اللاعب.

وألقى المدير التنفيذى للمقاصة، اللوم على إيهاب جلال المدير الفنى، بسبب طريقة رحيله عن قيادة الفريق الفيومى، مؤكدًا أنها نقطة سوداء فى مسيرته، خاصة وإن المقاصة سعى جاهدًا لتوفير كافة متطلباته.