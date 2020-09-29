بطولة إسبانيا: كروس يعاني إصابة عضلية بفخذه

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





مدريد: يعاني الألماني طوني كروس، لاعب وسط ريال مدريد حامل لقب الدوري الاسباني لكرة القدم، من إصابة في العضلات العليا لفخذه الايسر، بحسب ما أشار النادي الملكي الاثنين.

ولم يوضح النادي مدة غياب بطل العالم السابق عن الملاعب، لكن تقارير إسبانية اشارت الى غيابه نحو اسبوعين.

وقد يغيب كروس (30 عاما) عن مباراتين في الليغا المحلية ضد ريال بلد الوليد الاربعاء وليفانتي الاحد، بالاضافة الى لقاءات منتخب بلاده الدولية.

وتلعب المانيا على ارض تركيا وديا في 7 تشرين الاول/اكتوبر، قبل توجهها الى اوكرانيا في العاشر منه ثم استقبال سويسرا في 13 ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان لاعب الوسط قد طلب الاحد الخروج قبل الاستراحة من المواجهة التي تغلب فيها بصعوبة على ريال بيتيس 3-2 في الدوري الاسباني، علما بأنه سقط في المباراة الاولى بفخ التعادل السلبي على أرض ريال سوسييداد.