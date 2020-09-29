شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يُجيب.. هل تلقى عروضاً من الأهلى أو الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حسام حسن مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، بأحمد سامى المدير الفنى للفريق، مؤكدًا إنه نجح فى استعادة الثفة لجميع لاعبى سموحة، موجهًا له الشكر نظرًا لمساندته منذ أن كان فى قطاع ناشئين طلائع الجيش، وأكد حسام حسن خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" مع الإلامى سيف زاهر، أن أحمد سامى استكمل مسيرة حمادة صدقى.

وعلق حسام حسن على عروض الإنتقال لصفوف الأهلى أو الزمالك خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: "كله كلام، ومافيش حاجة رسمى حتى الآن، لكن منعرفش إيه اللي ممكن يحصل فى الفترة المقبلة، وأمتلك عروض خارجية والملف بأكمله فى يد فرج عامر، وأثق فيه جدًا خاصة وإنه يسعى لتحقيق مصلحة النادى، وأنا أركز فقط فى الملعب لأن هدفى الانضام للمنتخب فى المرحلة المقبلة".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب ضيفه حرس الحدود، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تقدم حسام حسن مهاجم سموحة أولاً فى الدقيقة 51، قبل أن يضيف ناصر ماهر الهدف الثانى فى الدقيقة 68، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 43 فى المركز الخامس، ليهدد المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 30 فى المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدورى العام.