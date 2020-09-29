شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 28/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 28/ 9/ 2020 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، فيفا يلزم بيراميدز بسداد 85 ألف دولار وتهديد بوقف القيد، وأول تعليق من أشرف بن شرقى بعد واقعة مباراة الجونة، والأبيض يصل المغرب 13 أكتوبر استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى.

الزمالك يعلن إلزام فيفا لبيراميدز بسداد 85 ألف دولار وتهديد بوقف القيد

كشف الموقع الرسمي لنادى الزمالك أن اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقرت بأحقية النادى الأبيض فى رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادى بيراميدز، وألزمت اللجنة النادى الأخير بسداد 85 ألف دولار خلال 45 يوماً من تاريخ استلام رقم حساب نادى الزمالك، وفى حال عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاث فترات قيد.

خزينة بيراميدز تتكبد 60 ألف فرانك سويسرى حال الاستئناف على غرامة الزمالك

تتكلف خزينة بيراميدز 60 ألف فرانك سويسرى حال رغبة النادى فى الاستئناف على الحكم الصادر لصالح الزمالك فى قضية رعاية عمر جابر، الظهير الأيمن السابق للأبيض والحالى لبيراميدز، بعدما حصل النادى الأبيض على حكم من اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التى أقرت بأحقية النادى الأبيض فى رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادى بيراميدز، وألزمت اللجنة النادى الأخير بسداد 85 ألف دولار خلال 45 يوماً من تاريخ استلام رقم حساب نادى الزمالك، وفى حال عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاث فترات قيد.

أول تعليق من أشرف بن شرقى بعد واقعة مباراة الجونة

نشر المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك اليوم، الاثنين، الصورة الجماعية للفريق أمام الجونة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا، "فريق كبير"، وذلك فى أول تعليق منه بعد واقعة خروجه بشكل غاضب خلال لقاء الفريقين، ما أدى إلى تأكيد إدارة الفريق بأنه سيتم الرجوع لطارق يحيى المدير الفنى المؤقت الذى قاد الفريق فى تلك المباراة فى تلك الواقعة وحال توصيته بتوقيع غرامة مالية على اللاعب سيتم توقيعها عليها طبقا للائحة الفريق الأبيض.

أيمن عبد العزيز يبرئ بن شرقى من الاعتراض ويؤكد: اعتذر والكاميرا لم تنقل برأ أيمن عبد العزيز، مدرب نادى الزمالك، المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الأبيض من تهمة الاعتراض على طارق يحيى مدرب الفريق، وقال أيمن عبد العزيز فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أشرف بن شرقى لاعب محترم ومؤدب وكان عايز يكمل المباراة خاصة بعدما ظهر بمستوى متميز ولكن عندما أخبرناه أننا كجهاز نرغب فى إراحته لاسيما أنه عائد من إصابة ولم يشارك منذ 21 يوماً بادر على الفور واعتذر لنا وقال سامحونى ولكن الكاميرا لم تنقلها ." Advertisements

طارق يحيى يطالب الجبلاية بتأجيل مباريات الزمالك: "اللاعيبة مش قادرة تمشى"

طالب طارق يحيى، المدير الفنى السابق للزمالك، مسئولى اللجنة الخماسية بالاقتداء بنظرائهم فى الاتحاد المغربى واتخاذ قرار بتأجيل مباريات الأهلى والزمالك المحلية استعداداً لموقعة الوداد والرجاء المغربيان بدورى أبطال أفريقيا، وقال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "علمت أن الاتحاد المغربى اتخذ قراراً بأن تكون آخر مباراة للرجاء والوداد أمس واليوم ولن يخوض الفريقان أى مباراة محلية حتى يكون لديهم فرصة كاملة للاستعداد لمواجهة الأهلى والزمالك ."

الزمالك يصل المغرب 13 أكتوبر استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى

أكد السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم أن نادى الزمالك حدد موعد وصول الفريق إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء البيضاوي، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره المغربى فى لقاء الذهاب، يوم 18 من شهر أكتوبر القادم، فى إطار ذلك الدور على أن يقام لقاء الإياب فى مصر يوم 24 من الشهر ذاته.

باتشيكو يوقع عقد تدريب الزمالك رسميًا.. صور

وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

الزمالك يهزم سموحة فى دورى محترفى كرة اليد