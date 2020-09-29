شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لباتشيكو: "فتحنا معاك صفحة جديدة.. ووشك حلو علينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفارس الأبيض، بعد العودة مجددا.

وأضاف مرتضى منصور خلال اجتماعه بالمدرب البرتغالي اليوم بمقر النادي في فيديو تم بثه على قناة النادي: "فتحنا صفحة جديدة مع المدرب البرتغالي باتشيكو"، ووجه رئيس النادي رسالة للمدرب قائلاً: "لما اخترناك، وأحد المساعدين الذين عملوا مع فيريرا جاء بثقة في الجهاز الفني جميعاً".

أضاف مرتضى منصور: "لم نستعجل نهائياً في الإعلان عن توليك المسئولية والتصويت كان سرياً بين أعضاء اللجنة، كما أن التصويت جاء بالإجماع لتولي مهام المدير الفني للزمالك".

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ورحب رئيس الزمالك: "أهلاً بيك في مصر والفارق بين 2014 و2020 هو وجود كوكبة من اللاعبين المصريين والعرب، كما أن الغالبية العظمى من النقاد والمحللين والرياضيين رحبوا باختيار باتشيكو".

وقال مرتضى منصور إن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين من وجميعهم دوليين، وكل لاعبي الفريق حصلوا على مستحقاتهم المالية ولا يوجد مشكلات معهم وألمح الى أن الزمالك فريق كبير وحقق العديد من البطولات خلال السنوات الماضية

واختتم تصريحاته: "أشكر باتشيكو على الموافقة لاستمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس في الجهاز الفني"، مشيراً الى أن المدرب وشه حلو على الزمالك في مباراة الجونة وتحقيق الفوز.