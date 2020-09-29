شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق مصرى فى اليوم الأول لبطولة CIB الدولية للإسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات اليوم الأول ببطولة CIB الدولية للإسكواش، والذى شهد تفوقًا مصريًا كبيرًا، فى البطولة التى تنظمها أندية وادى دجلة خلال الفترة بين 28 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 372 ألف دولار لتقسم بالتساوى بين الرجال والسيدات، كما يشارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى التصنيف العالمى للرجال وثمانية لاعبات فى تصنيف السيدات.

وشهد اليوم الأول للبطولة تواجد كل من، الفنان أحمد حاتم، وكذلك البطلة المصرية السابقة رنيم الوليلى المصنفة العالمية الأولى السابقة وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وجاءت نتائج اليوم الأول كالتالى:

فوز نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً على النيوزلاندية جويل كينج بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-9، 11-1.

فوز على فرج المصنف الثانى عالمياً للرجال على منافسه الألمانى سايمون روزنر بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 12-10، 11-6.

وفازت نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات على منافستها الانجليزية سارة جان بيرى بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-6، 12-10.

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وخسر كريم عبد الجواد أمام منافسه البيروفى دييجو إلياس بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11، 11-3، 11-5.

فوز نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً على الأمريكية أماندا صبحى بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 17 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-5، 11-5.

خسارة طارق مؤمن أمام منافسه جويل مكين بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأِشواط كالتالى: 11-5، 6-11، 11-9.

وتحمل البطلة المعتزلة رنيم الوليلى وكريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة لقب البطولة عن النسخة الماضية للبطولة الحالية، والتى تعد أول بطولة اسكواش تستضيفها مصر منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا.