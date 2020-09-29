شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت ألعاب الصالات فى موسم 2019 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ألعاب الصالات فى موسم 2019 / 2020 الاستثنائى بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا سيطرة الأهلى على مسابقة منافسات الكرة الطائرة على صعيد الرجال والسيدات وسلة الفتيات أيضًا، فى ظل عدم تحقيق الزمالك أى بطولة حتى الآن على صعيد جميع الألعاب فى ظل غموض موقف استكمال دورى المحترفين لكرة اليد، ويرصد الخليج 365 ماذا فعلت الألعاب الجماعية على صعيد الأندية التى حصلت على البطولات فى التقرير التالى :

واصلت الكرة الطائرة فى النادى الأهلى سيطرتها على البطولات، فى ظل نجاح فريق الرجال فى حسم ألقاب الدورى وكأس مصر، حيث حسم الرجال الدورى قبل الجولة الأخيرة أمام الزمالك بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 /1 والوصول إلى النقطة 60 ليقضى على آمال الزمالك فى البحث عن اللقب بالرغم من فوز الأبيض على الأهلى فى الجولة الأخيرة، قبل خطف كأس مصر من طلائع الجيش 3 /0.

كما نجح أيضا فريق سيدات الكرة الطائرة فى النادى الأهلى فى حسم لقب الدورى مبكرا تحت قيادة المدير الفنى حمدى الصافى، ليتوج مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات و كأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات ولقب كأس مصر على حساب الصيد.

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فيما نجح فريق الإتحاد السكندرى لرجال كرة السلة فى التتويج بلقب دورى السوبر والذى خطفه من الأهلى بالفوز بنتيجة 3 / 1 فى مجموع اللقاءات التى ستحدد البطل مما تسبب فى عدم لعب المباراة الخامسة لحسم الفريق السكندرى اللقب مبكرًا.

توّج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالأهلي ببطولة الدوري، بعد تغلبه على سبورتنج، بنتيجة 75-72، فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة، والثالثة فى دوري السوبر، الذى يقام بنظام «best of 3»، وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وقدم فريق سيدات الأهلي مستوى متميزًا على مدى المباراة، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والاستحواذ، وتمكن من تحقيق الفوز، في ظل تركيز اللاعبات والاعتماد على الدفاع القوي والسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات وإنهائها بصورة سليمة.