شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 28 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 28 / 9 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، على رأسها تعهد فايلر مدرب الأهلى بالعودة من الإجازة التى سيحصل عليها فى الأهلى يوم الأحد المقبل إلا أن الأهلى ما زال يتوقع الخداع من المدرب وعدم العودة، كما تم توقيع عقود باتشيكو مدرب الزمالك الجديد.



لجنة التخطيط بالأهلي تتحفظ على رحيل النيجيري أجايى

تحفظت لجنة التخطيط بالأهلي على فكرة التفريط فى النيجيري جونيور أجايى، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مستواه بعض الشيء، وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعبين أجانب جديدة، وأكد مسئولو الأهلي أن التفريط فى النجم النيجيرى مرهون بشرطين مهمين، الأول هو التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر، والثانى هو بيعه برقم لا يقل عن 3 ملايين دولار.

فايلر يقطع وعدًا بالعودة من سويسرا الأحد والأهلي يرفض الخداع

يفترض مسئولو النادي الأهلي كذب رواية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الخاصة بعودته من سويسرا يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء الإجازة التي يحصل عليها بداية من يوم الأربعاء المقبل وبالتحديد بعد مواجهة الترسانة في كأس مصر، ويرى مسئولو الأهلي أن فايلر يرفض الإعلان عن موقفه الحقيقي حاليًا في الوقت الذي تري الإدارة الحمراء أن نيه فايلر هي فسخ عقده يوم 1 أكتوبر، بمجرد حلول موعد أحقيته في الفسخ دون دفع أي شروط جزائية.

رئيس الزمالك يستقبل "باتشيكو" بعد توقيع عقود قيادة الفريق

استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الكرة في مكتبه عقب توقيعه على عقود تدريب الفارس الأبيض في ولاية ثانية خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

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الزمالك يصل المغرب 13 أكتوبر استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى

أكد السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم أن نادى الزمالك حدد موعد وصول الفريق إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء البيضاوي، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره المغربى فى لقاء الذهاب، يوم 18 من شهر أكتوبر القادم، فى إطار ذلك الدور على أن يقام لقاء الإياب فى مصر يوم 24 من الشهر ذاته.



أيمن عبد العزيز يبرئ بن شرقى من الاعتراض ويؤكد: اعتذر والكاميرا لم تنقل

برأ أيمن عبد العزيز، مدرب نادى الزمالك، المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الأبيض من تهمة الاعتراض على طارق يحيى مدرب الفريق، وقال أيمن عبد العزيز فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أشرف بن شرقى لاعب محترم ومؤدب وكان عايز يكمل المباراة خاصة بعدما ظهر بمستوى متميز ولكن عندما أخبرناه أننا كجهاز نرغب فى إراحته لاسيما أنه عائد من إصابة ولم يشارك منذ 21 يوماً بادر على الفور واعتذر لنا وقال سامحونى ولكن الكاميرا لم تنقلها ."

خزينة بيراميدز تتكبد 60 ألف فرانك سويسرى حال الاستئناف على غرامة الزمالك

تتكلف خزينة بيراميدز 60 ألف فرانك سويسرى حال رغبة النادى فى الاستئناف على الحكم الصادر لصالح الزمالك فى قضية رعاية عمر جابر، الظهير الأيمن السابق للأبيض والحالى لبيراميدز، بعدما حصل النادى الأبيض على حكم من اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التى أقرت بأحقية النادى الأبيض فى رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادى بيراميدز، وألزمت اللجنة النادى الأخير بسداد 85 ألف دولار خلال 45 يوماً من تاريخ استلام رقم حساب نادى الزمالك، وفى حال عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاث فترات قيد.

ماذا كتب الحكم أحمد الغندور فى تقريره عن أحداث مباراة الزمالك والجونة؟

سلّم الحكم الدولى أحمد الغندور تقريره لاتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، ظهر اليوم الاثنين، بشأن مباراة أمس فى الدورى بين الزمالك والجونة باستاد القاهرة والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وشهدت أحداثا ساخنة عقب إطلاق الحكم الغندور صافرته بنهاية اللقاء.