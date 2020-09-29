شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: سيطرة الشناوى على حراسة مرمى الأهلى سبب انتقالى لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف إكرامى الحارس الجديد لمرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إن انتقاله لصفوف الفريق السماوى ليس بغرض إثبات النفس والدخول فى تحدى بعد جلوسه على مقاعد بدلاء الأهلى فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى إنه فضل الانتقال لبيراميدز لإيمانه بالفكرة والمشروع الجديد الذى يسعى للمنافسة بقوة على تحقيق البطولات، مؤكدًا إن انتقال رمضان صبحى وأحمد فتحى لنفس الفريق ليس لغرض التحدى، بل إن كل لاعب منهم له وجهات نظره الشخصية وسيناريو خاص لإنتقاله ورحيله عن القلعة الحمراء.

أضاف إكرامى خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر، عبر شاشة "أون سبورتس" إنه رحل عن الأهلى بعد أن استشعر صعوبة الحصول على فرصة المشاركة فى ظل تثبيت محمد الشناوى أقدامه فى حراسة عرين المارد الأحمر، لافتًا إلى إن هدفه فى المرحلة المقبلة اثبات نفسه مع الفريق الجديد والحصول على فرصة حقيقية للمشاركة، قائلاً: "متفائل بتلك الخطوة الجديدة، خاصة وإننى لم اتسرع فى القرار".

تابع شريف إكرامى: "الكرة هى حياتى واسعى للاستثمار فيها حتى أخر الطريق، وأملى الإنضمام للمنتخب، وأعلم أن الأمر سيكون به صعوبة لكن أثقى فى قدراتى وقدرتى على التحدى".

وتمنى حارس بيراميدز الجديد التوفيق لمصطفى شوبير الذى سيحرس مرمى الأهلى فى المباراة المقبلة أمام الترسانة بكأس مصر، مشددًا على ضرورة عدم مقارنته بأى حارس أخر، والعمل على دعمه وتقييمه بشكل شخصى.