شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من تليفزيون الخليج 365.. ليفربول يسحق أرسنال والأهلى يخشى مفاجآت فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365" موجزا إخباريا جديدا، أعده رامى نوار وقدمه هشام عبد التواب وشروق وجدى، لاستعراض أبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا على مدار اليوم.

وجاء على رأس الموجز، حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على ضيفه أرسنال، بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة الثالثة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، شارك الثنائي المصرى محمد صلاح، مع ليفربول، ومحمد الننى، مع أرسنال، منذ بداية المباراة.. افتتح الفرنسي ألكسندر لاكازيت التهديف لفريق أرسنال، ونجح النجم السنغالى ساديو مانى فى إدراك هداف التعادل سريعا لفريق ليفربول فى الدقيقة 28 بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس لينو، بعد تصديه لتسديدة النجم المصرى محمد صلاح، وأضاف اندى روبيرتسون ثانى أهداف الريدز فى الدقيقة 35، واختتم دييجو جوتا، ثلاثية ليفربول، في الدقيقة 88.

كما جاء في الموجز، افترض مسئولو النادي الأهلي كذب رواية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الخاصة بعودته من سويسرا يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء الإجازة التي يحصل عليها بداية من يوم الأربعاء المقبل وبالتحديد بعد مواجهة الترسانة في كأس مصر، ويرى مسئولو الأهلي أن فايلر يرفض الإعلان عن موقفه الحقيقي حاليًا في الوقت الذي تري الإدارة الحمراء أن نيه فايلر هي فسخ عقده يوم 1 أكتوبر، بمجرد حلول موعد أحقيته في الفسخ دون دفع أي شروط جزائية.

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كما تضمن كوجز الرياضة، وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد، كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك أليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضًا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها.. ويعقد المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو جلسة مع اللاعبين لتحديد خطة العمل فى الفترة المقبلة، وطرق اللعب المختلفة التى يرغب فى تنفيذها مع لاعبى الزمالك، على هامش أول مران يقوده فى ولايته الثانية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون .

كما عبر البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى عن سعادته بالانتصار على فريق طلائع الجيش فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وأضاف فى تصريحات عقب المباراة: "السبب الرئيسى وراء الانتصار هو الروح القتالية للاعبين وإصرارهم على حصد الثلاث نقاط"، مؤكداً أن الانتصار سيمنح اللاعبين دفعة قوية من أجل استعادة الثقة وتعديل مركز الفريق بجدول مسابقة الدورى".. وحقق الإسماعيلي فوزًا قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري.

فيما أعلن نادى فولوس اليوناني، مساء الاثنين، تعاقده مع النجم المصرى عمرو وردة، بعقد لمدة عام واحد، على سبيل الإعارة، قادما من فريق باوك سالونيكا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقال الموقع الرسمي لنادى فولوس إن عمرو وردة، صاحب الـ27 عاما، كان موجودا، الاثنين، في النادى، ووقع على عقد جديد، لمدة عام، وسيرتدى القميص رقم 11، وكان عمرو وردة قد خرج بتصريحات قائلا: "سألعب مع فريق فولوس في الموسم الحالي، أنا في الطريق إلى النادى من أجل التوقيع على عقود انضمامى للفريق، باوك لم يمنحنى الفرصة على الرغم من الإشادة بي".

كما جاء في الموجز، أكد ديتر رايتر، عمدة مدينة ميونخ، إقامة السوبر الألماني بدون حضور جماهيري بعد غد الأربعاء، ويستضيف بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات السوبر المحلي، قررت مدينة ميونخ بشكل رسمي إقامة المباراة بدون جماهير نظرًا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا عن المعدل الطبيعي، ويخوض البايرن اللقاء، بصفته بطل الدورى الألمانى فى الموسم الماضى، فى حين يلعب "بوروسيا" المواجهة بصفتهم وصيف البوندزليجا نظرا لحصول العملاق البافارى أيضا على لقب كأس ألمانيا.