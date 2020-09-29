محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، سعادته بتولي المهمة رسميا خلال الفترة المقبلة.
وأعلن نادي الزمالك توقيع باتشيكو على عقد يتولى بموجبه تدريب الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.
وقال باتشيكو، في مقطع فيديو بثته قناة "الزمالك": "مرت سنوات على رحيلي من الزمالك، وأشكر مرتضى منصور رئيس النادي ومجلس الإدارة والجماهير على منحي الفرصة مرة أخرى".
وأضاف خلال استقباله بمكتب مرتضى منصور: "في أول فترة لي مع الزمالك كان معي مجموعة جيدة، وهذه المرة مجموعة ممتازة، وهدفنا مع الزمالك هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا".
وأتم باتشيكو قائلا: "سعيد بالعودة إلى الزمالك وأشعر بالفخر لكوني جزءً من أسرة الزمالك والتواجد مع الفريق، حيث عدت بشغف أكبر إلى النادي".
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو: سعيد بالعودة إلى الزمالك.. وهدفنا دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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