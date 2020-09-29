باتشيكو: سعيد بالعودة إلى الزمالك.. وهدفنا دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، سعادته بتولي المهمة رسميا خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي الزمالك توقيع باتشيكو على عقد يتولى بموجبه تدريب الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

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وقال باتشيكو، في مقطع فيديو بثته قناة "الزمالك": "مرت سنوات على رحيلي من الزمالك، وأشكر مرتضى منصور رئيس النادي ومجلس الإدارة والجماهير على منحي الفرصة مرة أخرى".

وأضاف خلال استقباله بمكتب مرتضى منصور: "في أول فترة لي مع الزمالك كان معي مجموعة جيدة، وهذه المرة مجموعة ممتازة، وهدفنا مع الزمالك هو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم باتشيكو قائلا: "سعيد بالعودة إلى الزمالك وأشعر بالفخر لكوني جزءً من أسرة الزمالك والتواجد مع الفريق، حيث عدت بشغف أكبر إلى النادي".