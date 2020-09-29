الأولمبية: التحقيق مع مرتضى قانوني.. وتلقينا أكثر من 10 شكاوى بشأنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد ياسر إدريس، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة استقبلت أكثر من 10 شكاوى من جهات مختلفة ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مشيرا إلى أن التحقيق معه قانوني.

وقال إدريس، في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "استقبلنا أكثر من 10 شكاوى ضد مرتضى منصور، منهم 4 من اتحاد الكرة واثنين من النادي الأهلي، ومؤخرا واحدة من كل من هاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس".

وأضاف: "اللجنة رأت أن الأمر يتطلب الإحالة إلى التحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من الجمعية العمومية منذ 2018، ليست (متفصلة) واللجنة الاولمبية تفرض وجود مدونة السلوك".

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وأكمل: "أرى أن هذا الأمر طبيعي لأن أي فرد معرض أن يتم شكواه، وقد يكون مظلما أو بريئا، العقوبات قد تصل إلى الإيقاف ومن الممكن ألا يتم اتخاذ أي عقوبة".

وأوضح: "حديث مرتضى مضبوط بأنه لا يجوز التحقيق معه في النيابة العامة والقضايا، ولكن بالنسبة لنا يحكمنا ميثاق أولمبي والحصانة لن تمنعه من التحقيق معه".

وأتم قائلا: "ليس لي دور في القرار حال تخلف مرتضى منصور عن حضور التحقيق، الأمر خاص بلجنة الانضباط في مسألة عدم حضوره، لست صاحب قرار لأن التحقيق يستمع للطرفين، وهما الشاكي والمشكو في حقه".

يُذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت مؤخرًا تلقيها عدة شكاوي رسمية ضد مرتضى منصور، بعدما اعتبروا تصرف رئيس القلعة البيضاء خروج عن المألوف في المجال الرياضي.