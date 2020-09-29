ديمبيلي يواصل عادته السيئة.. و5 دقائق أنقذته من عقوبة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الإسباني، عادته السيئة بعد تأخره عن مران الفريق الكتالوني الذي أقيم الإثنين، في اليوم التالي من مشاركته كبديل في مواجهة فياريال بافتتاح مباريات البارسا بالليجا، والتي انتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.

ووصل ديمبيلي إلى المدينة الرياضية لبرشلونة متأخرًا 15 دقيقة، حيث كان مُقررا أن يتجمع الفريق قبل ساعة من انطلاق المران، إلا أن اللاعب الفرنسي وصل بسيارته في تمام الساعة 10:15 صباحا، وهو ما ظهر في فيديو التقطته كاميرات "كواترو".

ولم تكن هذه المرة الأولى هي الأولى التي يتأخر فيها ديمبيلي عن التدريبات، في الوقت الذي واجه فيه اللاعب العديد من المشاكل في هذا الشأن مع الإصابات التي تعرض لها، بجانب ممارسته لألعاب الفيديو حتى وقت متأخر من الليل وتناوله وجبات غير مناسبة.

وقالت صحيفة "سبورت" إن ديمبيلي واجه نوعا مختلفا من الروتين الذي اعتاده منذ وصوله إلى برشلونة مع المدربين السابقين إرنستو فالفيردي وكيكي ستين، حيث فرض رونالد كومان، المدير الفني الجديد للبارسا، جدولا زمنيا كان يتم استخدامه مع لويس إنريكي، والذي يجبر اللاعبين على التجمع قبل ساعة من المران.

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وأضافت الصحيفة أن تأخر ديمبيلي 15 دقيقة عن المران لن يعرضه للعقوبة من قبل برشلونة، ووفقا للائحة العقوبات الداخلية لبرشلونة، والتي تنص على ضرورة توقيع عقوبة مخففة حال تأخره مرتين عن المران في غضون شهر بشرط أن يكون مجموع فترة التأخر في المرة الأولى والثانية أكبر من عشرين دقيقة.

ونشرت "سبورت" لائحة عقوبات النادي، والتي تبدأ من 20 دقيقة متراكمة على مدار شهر كالتالي:

- عتاب شفهي.

- تحذير مكتوب.

- إيقاف عن العمل وخصم الراتب لمدة يوم واحد.

- غرامة مالية: الحد الأدنى (خصم يصل إلى 1.33% من راتبه الشهري)، متوسط (من 1.34% إلى 2.66%)، الحد الأقصى (2.67% إلى 4%).