مرتضى يوجه 8 رسائل لباتشيكو.. عن أزمة رحيله في 2014 وأوجه الاختلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على عقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق، من أجل تقديمه للجماهير وشرح آلية العمل والتحديات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي الزمالك توقيع باتشيكو على عقد يتولى بموجبه تدريب الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

وقال مرتضى لباتشيكو، في مقطع فيديو بثته قناة الزمالك: "الغالبية العظمى من النقاد والمحللين ونجوم كرة القدم وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو كانوا يؤيدون فكرة التعاقد معك".

وأضاف: "أغلقنا صفحة أزمة رحيلك عن النادي قبل ستة أعوام بشكل نهائي، بدليل أننا فاوضنا جوسفالدو فيريرا قبل الاستقرار على تعيينك".

وأوضح: "الفارق بين 2014 في المرة الأولى التي دربت فيها الزمالك و2020 أن هناك كوكبة من اللاعبين المصريين والعرب والأفارقة في صفوف الزمالك لم تكن موجودة من قبل".

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وأكمل: "كل اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم المالية والأمور تغيرت تماما إلى الأفضل عن 2014 التي حصدنا فيها الدوري والكأس، وأصبح لدينا حصيلة ألقاب من 12 إلى 13 بطولة".

وتابع: "كل المدربين الذي عملوا بعد رحيلك وعددهم 12 مديرا فنيا تقريبا أكدوا أن مرتضى منصور لا يتدخل في عملهم على الإطلاق".

وواصل: "أشكرك على موافقتك على استمرار عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى ضمن جهازك المعاون".

وأكد: "أمامك مباريات هامة في دوري أبطال إفريقيا حيث سنواجه الرجاء المغربي مرتين من أجل بلوغ المباراة النهائية، والتي أتفائل بالفوز بها حال التأهل لأننا اعتدنا الفوز في مواجهات المباراة الواحدة".

وأضاف: "عندما استفسرت عن عدم عملك منذ 2017 علمت أن هذا هو تفكيرك رغم تلقيك عدة عروض، لأنك كنت تختار وتنتظر العرض المناسب".

وأتم مرتضى رسائله لباتشيكو مازحًا: "حصل على مليارات الدولارات في تجربته الأخيرة بالصين ولذلك كان لا يعمل في السنوات الماضية، لكني تابعته في البرتغال ووجدت أنه يجدد رخصته التدريبية باستمرار".