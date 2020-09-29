ملف الاثنين| ليفربول يعاقب آرسنال.. توقيع باتشيكو وعمرو وردة ينتقل إلى فولوز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020.
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