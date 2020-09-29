القيعي: رحيل كارتيرون ثم فايلر ليس صدفة.. وحب اِمتلاك الأهلي "مؤذٍ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي للتعاقدات إنه يرى أن رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك ثم رينيه فايلر المدير الفني لفريقه ليس صدفة.

ورحل كارتيرون عن نادي الزمالك بعد تسديد الشرط الجزائي، فيما لم يرحل رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رسميًا، حيث يحسم مجلس إدارة النادي الأحمر الخميس المقبل موقفه.

وأوضح عدلي القيعي عبر قناة الأهلي: "رحيل كارتيرون وفايلر مش صدفة بعد شهر ونصف الشهر من تجديد عقديهما مع الأهلي والزمالك، يبقى فيها علامة استفهام".

Advertisements

ووجه القيعي رسالة لجماهير الأهلي قال فيها: "مش معنى إنك بتحب النادي الأهلي إنك قد امتلكته، إنك قد تستطيع السيطرة عليه، إنك توجهه، إنك تنتقده في العلن، الحب بهذا الشكل مؤذٍ".

وأضاف: "الشفافية تتعارض مع الإدارة، لا يمكن التفكير مع الرأي العام ووسائل الإعلام حول اسم المدرب الجديد، نظرية الشباك عايز كده، نظرية خطيرة".

وأنهى: "الأهلي يشتغل في حجرات مغلقة، ويعرف القرار وقت إعلانه، وعلى الجماهير مساندة القرار حتى لو كان ضد قناعتها".