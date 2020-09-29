المقاولون يوضح حقيقة إصابة طاهر محمد طاهر بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

نفى محمد عادل فتحي المشرف على الكرة في نادي المقاولون العرب، ما تردد عن إصابة طاهر محمد طاهر لاعب فريقه بفيروس كورونا.

وأشار عادل في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن طاهر سيتواجد في مواجهة فريقه ضد الأهلي بدوري We المصري بصورة طبيعية.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت خلال الساعات الماضية عن إصابة طاهر بفيروس كورونا، وهو ما نفاه مسؤول المقاولون بشكل قاطع.

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وقال المشرف على الكرة بالمقاولون: "طاهر لم يصاب بكورونا واللاعب سليم ولا مشاكل لديه، كفانا شائعات".

واختتم: "طاهر سيتواجد في مواجهة المقاولون ضد الأهلي المقبلة بشكل طبيعي".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع المقاولون يوم الأحد القادم في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري المصري.