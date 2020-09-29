هل يحترف مصطفى محمد في الليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن دخول مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، ضمن دائرة اهتمامات أندية إسبانية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الإثنين، إن رايو فايكانو وإلتشي الذي يلعب في الليجا يرغبان في ضم مصطفى محمد، مشيرةً إلى أن مهاجم الزمالك صرح برغبته في الرحيل.

وأضافت الصحيفة المدريدية أن رايو فايكانو يعمل على حسم ثلاث صفقات قبل أسبوع على انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، وهي: ظهير أيسر، جناح ومهاجم صريح.

وأشارت إلى أن فايكانو استهدف التعاقد مع مصطفى محمد؛ لتدعيم الهجوم، مؤكدةً أن فكرة اللعب في إسبانيا تثير اهتمام صاحب الـ23 عامًا.

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ولفتت "آس" إلى أن مصطفى محمد توهج بشكل لافت في كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عاما بعد تسجيله أربعة أهداف؛ ليصبح هدافًا للبطولة التي تُوج بها منتخب مصر الأولمبي.

وأوضحت الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا أن مصطفى محمد يملك على طاولة المفاوضات عدة بدائل احترافية في أوروبا، والتي من شأنها قد تساعده على التطور والبحث عن مجد جديد يُضاف إلى مسيرته.

وأتمت "آس" تقريرها قائلةً إن رايو فايكانو ليس لديه أزمة في ضم لاعبين أجانب، فالنادي لديه مركز شاغر فيما يتعلق بعدد اللاعبين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن مصطفى محمد لفت أنظار فنربخشة وجالطة سراي للتعاقد معه وفقا للتقارير، إلا أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفض فكرة احتراف اللاعب إلى تركيا لأسباب سياسية.