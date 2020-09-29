ميدو: محمد النني كان في حاجة إلى أرتيتا

أثنى أحمد حسام ميدو على أداء محمد النني المحترف بصفوف أرسنال رغم هزيمة الجانرز أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "النني كان في حاجة إلى مدرب مثل
وأضاف: "اللاعب يقدم مستوى مميز والكرة بحوذته وهذا ما يميز النني".
وختم حديثه قائلا: "أتوقع أن يتطور أداء النني بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".
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